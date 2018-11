Le Wydad ne sait plus à quel coach se vouer

© Copyright : DR

Kiosque360. Entre René Girard et Said Naciri, le torchon continue à brûler. De quoi saper le moral des joueurs qui doivent se concentrer sur la Botola et les prochaines échéances africaines. Les détails.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi