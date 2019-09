Le gouvernement réagit aux affrontements entre supporters du Wydad et de l'AS FAR

Le département du chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, a réagi aux incidents survenus hier sur l’autoroute au niveau de Casablanca et qui ont fait un mort et cinq blessés parmi les supporters du Wydad et de l'AS FAR.

Par Le360sport