LDC Afrique: sans le sou, l'USM Alger jette l'éponge face au groupe du Wydad

Kiosque360. Présent dans le groupe C de la phase de poules de la Ligue des champions en compagnie du Wydad de Casablanca, Mamelodi Sundowns et Petro Luanda, le club algérien de l’USMA a décidé de se retirer de la compétition, à cause notamment d’une grave crise financière.

Par Ismail El Fassi