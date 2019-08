EST-WAC: le Maroc une nouvelle fois victime de la VAR

Pour avoir refusé de poursuivre sa finale de retour de Ligue des Champions contre l'EST après s'être vu refusé un but valable par l'arbitre et la panne de la VAR, le Wydad a été déclaré perdant par la CAF. Décidément cette technologie en veut aux Marocains.

