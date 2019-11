CAN 2021. résultats et classements après la 2e journée: des doutes chez certains favoris

© Copyright : DR

Il y a eu beaucoup de surprises durant les deux premières journées de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Certains comme les Pharaons égyptiens et les Eléphants ivoiriens commencent à douter, alors que la Mauritanie et Madagascar prennent de plus en plus confiance.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Ismail Traoré