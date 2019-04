Après son dérapage sur Ziyech, Shobair se rattrape

L'ancien gardien égyptien Ahmed Shobair.

© Copyright : DR

Ahmed Shobair, gardien emblématique de la sélection égyptienne et d’Al Ahly, a encensé l’Ajax Amsterdam et sa star marocaine, Hakim Ziyech, 3 jours après son souhait de voir le Lion de l’Atlas se blesser avant la CAN.

Par Le360sport