Quelque 2,96 tonnes de sacs en plastique interdits et destinés à la vente ont été saisis, récemment dans un dépôt à Tanger, a indiqué le ministère de l’Industrie.

Une commission de contrôle, composée des représentants de la Délégation du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, des services de la Wilaya de Tanger, des autorités locales, de la Gendarmerie royale, et de la Sûreté nationale, a procédé, mercredi dernier, à la saisie de 2 tonnes et 960 Kg de sacs en plastique interdits et destinés à la vente, lors d’une perquisition dans un dépôt, situé au Lotissement Al Bassatine à Tanger, a précisé un communiqué du ministère.

Ainsi, un procès-verbal a été établi et le propriétaire du dépôt a été convoqué aux services de la Wilaya, explique le communiqué, notant que la marchandise saisie sera incinérée par les services concernés.

Cette opération est l'aboutissement d’une enquête menée par la commission de contrôle locale à la préfecture de Tanger-Asilah.