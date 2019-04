© Copyright : Dr

530.000 visas Schengen ont été accordés au Marocains en 2018 contre 514. 872 en 2017, soit une augmentation de 3,7% selon les dernières statistiques de l'espace Schengen, publiées par la Commission européenne. Les détails.

Les dernières statistiques de l'espace Schengen publiées par la Commission européenne font état de 530. 000 visas Schengen accordés aux Marocains en 2018 soit une augmentation de 3,7% par rapport à 2017. En effet, l'année précédante 514. 872 visas Schengen ont été accordés. Visa Schengen: l’UE assouplit les procédures et augmente les coûts

Le Maroc est ainsi le deuxième pays en Afrique du nord pour le nombre de demandes déposées pour des visas Schengen. L'Algérie voisine arrive en tête avec 711. 080 demandes mais seulement 384. 302 visas accordés, alors que la Tunisie vient en troisième position, suivie de l'Egypte.

La France est le pays qui a accordé le plus de visas aux Marocains. Les consultas français ont reçu plus de 362. 420 demandes, en ont accordés 303. 477 et rejeté 56. 784.

La ville de Casablanca s'accapare la plus grande part en termes de demandes, avec 104. 809 visas octroyés en 2018 contre 75. 745 à Fès, 73. 289 à Rabat et 45. 024 à Tanger.

L'Espagne a reçu quant à elle 200. 970 demandes de visas l'année dernière, en a délivré 158. 702 et refusé 33. 520.

Le plus grand nombre de visas espagnols sont délivrés par les villes de Casablanca et de Tanger, respectivement 55. 751 et 52. 179, en 2018. La capitale arrive en troisième position, suivie de Tétouan.

Les Marocains ont formulé pour la Belgique 13. 456 demandes de visas en 2018, dont un peu plus de la moitié (soit 6. 340) ont été acceptées en 2018.