Le verdict est tombé peu après minuit à la chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca. L’ex-directeur du quotidien Akhbar Al Yaoum va faire appel, selon ses avocats.

Après plus de six heures de délibérations et au terme d’un procès qui aura duré près de huit mois avec un total de 74 séances tenues pour la plupart à huit clos, le verdict est tombé tard dans la nuit de ce vendredi à samedi. Poursuivi, entre autres, pour traite d'êtres humains, viol et harcèlement sexuel, le directeur du quotidien Akhbar Alyaoum, a été condamné à 12 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 200.000 dirhams.

Bouachrine devra également verser des dommages et intérêts à la partie civile, d’un montant de 500.000 dirhams en ce qui concerne Asmaa Hallaoui et de 300.000 dirhams pour les trois autres plaignantes: Naïma Lahrouri, Sarah El Mers et Khouloud Jabiri. A leur sortie du tribunal, les avocats de Taoufik Bouachrine ont déclaré qu’ils allaient faire appel.

L’ex-directeur de publication du journal Akhbar Al Yaoum et du site Al Yaoum24, a eu droit à la parole avant la mise en délibéré et le verdict final. Le journaliste a exposé ses arguments dans un "discours" qui a duré plus d'une heure, selon des avocats interrogés par Le360.