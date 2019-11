© Copyright : Le360

Pour lutter contre la vague de froid qui sévit au Maroc, le gouvernement vient de mettre au point un programme national destiné à soutenir les populations vulnérables dans les zones enclavées. Les détails.

Ce programme, qui a récemment été adopté par les walis et les gouverneurs, intéresse un total de 27 provinces, contre 17 qui avaient été touchées par la dure vague de froid de 2009, a expliqué Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau.

Dans un entretien avec Le360, le ministre a indiqué que son département s'est grandement impliqué dans la mise en oeuvre de ce programme aux côtés des ministères de l'Intérieur, de la Santé en plus de l'important soutien des Forces armées royales (FAR) et de la Protection civile.

"Pour l'actuelle saison hivernale, a-t-il affirmé, le programme national mobilisera environ 2.500 médecins, plus de 765 unités médicales mobiles, 453 ambulances et 953 véhicules de déneigement".

En 2018, le département de l'Equipement a rétablit la circulation sur près de 70.000 kilomètres de routes bloquées par la neige. Et Abdelkader Amara d'ajouter que les grandes villes situées dans les zones montagneuses seront approvisionnées pendant cette saison en vivres et divers produits de première nécessité, et l'acheminement des aides vers les zones atteintes par la vague de froid sera facilité.

Le ministre a également invité les citoyens à consulter les prévisions météorologiques avant de se déplacer sur les routes en montagne.