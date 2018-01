Vidéo. "Suicide" d’un enfant à Tanger: voici la version de sa famille

Un enfant tangérois de huit ans a été retrouvé mort ce, mercredi 17 janvier, dans sa chambre. Plusieurs hypothèses et spéculations ont été avancées quant à la cause de ce drame. Le360 s’est déplacé au domicile familial du défunt et a recueilli la version des faits de sa famille.

La mort d’un enfant au quartier Dhar Lahmam à Béni Makada de Tanger a secoué la famille, les proches et les habitants de la ville du Détroit, voire de l’opinion publique nationale, puisque cette triste information a été largement relayée par les médias. Les causes de ce drame ont été sujettes à différentes interprétations. Surtout, on a avancé que le défunt était victime du jeu morbide sur internet «The blue whale challenge» (le Défi de la baleine bleue). Une hypothèse catégoriquement démentie par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce jeudi 18 janvier. Que s’est-il passé exactement? Le corps de l’enfant âgé de huit, retrouvé suspendu à l'aide d'une écharpe attachée à un clou planté dans un mur d'une chambre du domicile familial, ne porte aucune trace de violence. «Il est mort en jouant avec une corde», affirme sa tante. La famille du défunt dément catégoriquement que son fils décédé l’ait été à cause du «Défi de la baleine bleue», assurant qu’elle ne dispose pas de moyens électroniques à la maison.

Par Said Kadry