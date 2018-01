© Copyright : DR

Les commerces vivent en ce moment au rythme des soldes d’hiver. Cette période s’accompagne d’une baisse des prix qui peut aller jusqu'à 70%. Reportage.

Plusieurs magasins du centre ville de Casablanca affichent jusqu'à 70% de soldes. L’occasion de se poser, une fois de plus, des questions sur les critères qui déterminent ces pourcentages et sur la différence entre soldes et braderie.

Ali Bouftass, le président de l’association Assafaa des commerçants, des professions libérales et des services du centre ville de Casablanca apporte son éclairage sur la question dans ce reportage réalisé sur l’avenue marchande prince Moulay Abdellah.

Le professionnel confie qu’une charte des soldes est en préparation et que ce dossier mériterait d’être évoqué au parlement pour réglementer le secteur, et éviter la concurrence déloyale.