Khénifra a été secouée par un terrible drame. Un bébé souffrant est décédé dans les bras de son père qui n'a pas pu régler les frais d'essence de l'ambulance censée transporter le nourrisson à Casablanca.

Dans une vidéo devenue virale, Mohamed Ghanemi, le père de la victime raconte comment il n'a pu sauver son enfant. Né à Khenifra, ce dernier avait dû être transféré à Béni Mellal suite à la détérioration de son état de santé. Mais une fois à l'hôpital de Béni Mellal, et faute d'équipement adéquat, on lui apprend que son enfant doit être transporté à Casablanca. Seulement, on lui demande de payer, par avance, les frais de l'essence de l'ambulance qui devait conduire son bébé...

N'ayant de pas quoi régler la facture, le père de famille se voit obligé de renoncer à faire soigner son enfant.

Malheureusement, le nourrisson décède, six jours après, dans les bras de son père après être devenu très pâle. "Mon bébé est mort. Je n'ai pas eu les moyens de le sauver", a déclaré Mohamed Ghanemi, dévasté, devant la caméra.