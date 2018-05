© Copyright : DR

Une nouvelle vidéo scandaleuse fait le tour des réseaux sociaux. Elle montre un groupe d'hommes cagoulés agresser une jeune femme après l'avoir soupçonnée de rapports sexuels avec le chauffeur d'un transport clandestin en plein ramadan.

Scandaleux, révoltant, écoeurant, terrifiant... les mots ne manquent pas pour décrire cette vidéo devenue virale. Et pour cause, on y voit une jeune femme agressée par une bande de personnes cagoulées et armées, après l'avoir soupçonnée d'avoir eu des rapports sexuels avec le chauffeur d'un transport clandestin (khattaf) en plein ramadan. La scène se serait déroulée dans la région de Safi, mercredi 30 mai.

Dans ces images dignes de Daech, on voit la jeune femme, habillée de la tête aux pieds (s'il faut le préciser), le visage en sang, tenter de s'expliquer en disant qu'elle se trouvait dans la région, à douar Oulad Mhaya, dans le cadre d'une recherche en sa qualité d'étudiante, qu'elle ne faisait rien d'indécent avec le chauffeur et que ce dernier comptait simplement la conduire là où elle voulait...

A noter que le chauffeur du véhicule, lui, a également été frappé ou agressé. Dans la vidéo, on le voit tenter, en vain, de ramener la foule à la raison.

