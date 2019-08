© Copyright : Le360

Le week-end dernier, des bandits ont semé la panique sur la RN reliant Fès et Tétouan. Encagoulés et entravant la chaussée, ils détroussaient ceux des automobilistes qui ont eu le malheur de tomber dans leur embuscade. Récit en images.

Aux environs de Fès, sur la route nationale reliant la capitale spirituelle à Tétouan, des bandits portant des cagoules avaient dressé des obstacles pour entraver le circulation, faire stopper des véhicules et détrousser les automobilistes.

«Je revenais chez moi à Fès vers 2 heures du matin. Au niveau de la forêt, j’ai été surpris par un obstacle formé de gros cailloux. Un véhicule utilitaire était renversé. Plus loin, un camion était à l’arrêt et, encore plus loin, une voiture était entourée par quatre personnes portant des cagoules», nous déclare Ahmed, l’un des «rescapés» de cette nuit de l’horreur.

Chanceux, notre interlocuteur n’avait d’autre choix que de poursuivre son chemin.

«Heureusement pour moi, les voleurs étaient en train de s’acharner, à l’arme blanche, sur un véhicule. J’en ai profité pour essayer de leur échapper», nous déclare Khalid, un automobiliste qui était accompagné de son épouse et de ses enfants.

Plus de détails dans ce reportage par notre correspondant permanent à Fès: