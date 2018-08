Vidéo. Reportage. Azilal: au coeur des cascades d'Ouzoud

Le Moyen Atlas offre au Maroc et à l'Afrique ses merveilles ensorceleuses avec ses forêts touffues et ses sources d'eau intarissables telles que l'Oum Er-R'bia et les cascades d'Ouzoud. Reportage.

La caméra de le360 est allée visiter samedi 18 août les impressionnantes cascades d'Ouzoud, ces chutes d'eau d'environ 110 mètres de hauteur sur le site géologique pittoresque de l'oued Ouzoud, à 1060 m d'altitude du massif de l'Atlas. Ces chutes relèvent de la province d'Azilal, chef lieu dépendant de la wilaya de Béni-Mellal. Seulement voilà, tout comme les sources d'Oum Er R'bia, les cascades d'Ouzoud sont affectées par l'absence d'infrastructures modernes. Les deux sites sont affaiblis par le manque d'équipements adéquats (toillettes publiques modernes, piscines convenables, hôtels classés, abris modernes pour familles, parkings asphaltés, routes, marchés municipaux couverts...). Malgré tout, ces lieux (Oum Er R'bia et cascades d'Ouzoud) sont toujours fréquentés par des estivants, nationaux et étrangers confondus. Il est temps que les élus de la région retroussent leurs manches et passent à l'action pour préserver ces merveilles naturelles où on trouve de nombreuses petites gargotes qui servent une excellente cuisine traditionnelle marocaine, des échoppes de souvenir, etc. Des cascades d'Ouzoud aux montagnes de Béni-Mellal, en passant par le puissant barrage Bine el Ouidane et les forêts de la ville d'Azilal, un bout de paradis à découvrir ou redécouvrir absolument dans ce reportage.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Noursaid Gamal