Les 120 enfants réunis pendant 12 jours par l’Observatoire contre le terrorisme et l’extrémisme dans le centre Hawzia relevant du ministère de la Jeunesse se sont quittés vendredi sur l’espoir de nouvelles retrouvailles tellement ils étaient satisfaits de la qualité d’accueil. Reportage.

Vendredi 17 août, Centre Hawzia, Azemmour. Il est déjà minuit, et les 120 enfants, réunis le temps d’une colonie de vacances (12 jours), par l’Observatoire national de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme présidé par l’acteur associatif Mohamed Qamar, n’avaient toutefois pas l’air de vouloir se replier vers leur dortoir. Pas plus d’ailleurs que leurs encadrants, une dizaine, venus qui de Tétouan, qui de Rabat, qui de Youssoufia, sans compter évidemment Casablanca, où l’Observatoire prend ses quartiers (Hay Bouchentouf), pour éduquer "les femmes et hommes de demain", aux valeurs du vivre-ensemble, de la tolérance et de la coexistence, autour d’un programme d’animation et de divertissement exceptionnellement riche et diversifié.

Pour cette soirée de clôture, les encadrants, véritable fourmilière de bénévoles, n’ont lésiné sur aucun moyen pour donner satisfaction à des enfants qui, malgré la séparation de leurs parents pendant une bonne douzaine de jours, souhaitaient encore allonger leur séjour tellement ils étaient heureux.

Ce soir-là, une joie mêlée de tristesse venait toutefois les tenailler. Les enfants savaient en effet que, le lendemain, samedi 18 août, ils allaient se quitter. Difficile donc après tout ce temps privilégié où se sont noués des contacts, des liens et des amitiés. Des accolades, des poignées de mains, échange de numéros de téléphone et d’adresses, le tout porté par cet espoir ardent de se retrouver au même endroit l’été suivant. Mohamed Qamar, ancien sherpa de l’association "Choâla", actuel président de l’Observatoire de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, était là pour les rassurer en leur donnant un nouveau rendez-vous pour l’été prochain, ainsi qu’à leurs parents qui ont été unanimes à souligner la qualité du programme d’accueil et d’animation élaboré et mis en oeuvre par des monitrices et moniteurs, rodés par tant d’années dans l’encadrement des enfants.

C'est la quatrième fois que l'Observatoire organise une colonie de vacances audit Centre Hawzia, dont la qualité d'accueil s'est nettement améliorée et les infrastructures logistiques et d'hébergement, renforcées (piscine, restauration, chalets en bois, etc).

Quand à cela, il faut combiner la qualité de l'animation (cinéma, théâtre, ateliers autour de la thématique du vivre-ensemble et de la tolérance, etc), cette expérience-pilote mérite attention et intérêt de la part des responsables. L'idée est de prendre exemple sur cette expérience et la généraliser à d'autres pour le bien de nos enfants (Voir ci-dessous reportage réalisé pendant la journée de vendredi 17 août au Centre Hawzia, à Azemmour).