Vidéo. Qui est Zainab Fasiki, l'artiste qui veut briser les tabous au Maroc?

Zainab Fasiki est une artiste engagée en faveur de la cause féministe et de la liberté d’expression. Son dernier projet "Hshouma" a pour vocation de briser les tabous concernant l’éducation sexuelle au Maroc et combattre les stéréotypes misogynes. Rencontre.

Du haut de ses 24 ans, Zainab Fasiki est une artiste illustratrice et scénariste qui veut briser les tabous au Maroc. Ingénieure en mécanique de formation, la jeune femme a décidé depuis quelque temps de se consacrer entièrement à la bande dessinée. A travers ses dessins, la jeune femme prône la liberté et l’émancipation de la femme. Son dernier projet intitulée "Hshouma", écrit pour l’instant en anglais mais bientôt en darija vise à aborder des tabous tels que l'éducation sexuelle, la culture du viol, l'orientation sexuelle, les menstruations, ou encore le sexe hors mariage... Interview.

Par Rania Lâabid et Noursaid Gamal