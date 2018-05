© Copyright : Le360

En l’espace d’une année, la province de Chefchaouen a enregistré pas moins de 23 cas de suicide, selon les chiffres obtenus par le360 de sources sûres. Un (triste) record au niveau national. Eclairage sur un phénomène qui n’est pas près de s’arrêter.

Suicides par pendaison dans les foyers et les forêts avoisinantes, ou par absorbation de produits toxiques, le phénomène a atteint une telle ampleur qu’il suscite de grandes inquiétudes auprès des citoyens et des autorités. D’autant plus qu’il (le phénomène) touche les deux sexes et presque toutes les catégories d’âge.

Des données fournies récemment par des sources médicales et des organisations des droits de l’Homme affirment que le nombre de suicides ne cesse d’augmenter.

De janvier 2018 à lundi 22 mai, 13 cas de suicide ont été enregistrés dans la province de Chefchaouen, endeuillant plusieurs familles.

Des femmes, des jeunes et même des enfants se sont donné la mort sans que l’on sache les raisons exactes les ayant poussés à commettre cet acte fatal. Les derniers en date sont deux hommes d’un âge avancé qui se sont pendus dans leur maison au douar Ihsanen dans la commune de Tizgane.

Des chiffres qui donnent le tournis

Selon les données recueillies par le360, 11 personnes dont des femmes et des filles ont tenté de mettre fin à leurs jours avant d’être sauvées in extremis par les membres de leurs familles.

Le taux de suicides enregistrés à Chefchaouen est d’autant plus inquiétant que la population ne dépasse par les 43.000, selon les chiffres du Haut-commissariat au plan (HCP).

Les autres régions du Royaume ne sont pas en reste. Ainsi, la ville de Tanger a été secouée durant l’année en cours par 17 cas de suicides dont 4 durant mars et mai.

A Tétouan, 7 personnes ont mis fin à leurs jours durant l’année écoulée et deux depuis le début de 2018.

Une conférence, la première du genre, a eu lieu en février dernier à Bab Taza en coordination avec le Conseil supérieur des oulémas, avec la participation d’universitaires, d’acteurs de la société civile et de religieux. Un appel a été lancé pour cerner ce phénomène qui prend de l’ampleur et dont on ne connaît pas les causes.

Le Maroc 2e au niveau arabe

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de suicide au Maroc a doublé entre 2000 et 2012. Ce taux est passé de 2,7% pour 1.000 âmes à 5,3% pour 1.000 âmes.

En 2012, toujours selon l’OMS, le nombre de suicides au Maroc a atteint 1628 cas, se classant deuxième au niveau arabe après le Soudan.