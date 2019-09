© Copyright : Le360

Samedi dernier, des milliers de poissons ont été retrouvés morts asphyxiés en bordure de l’Oued Massa à Douar Amlalane (sud d’Agadir). En cause, les conditions environnementales dégradées. Les acteurs associatifs mettent en garde contre «l’origine du mal». Explications.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle hécatombe se produit dans la région, rappellent des acteurs associatifs interviewés par Le360. Et hélas!, selon eux, cela risque de ne pas être la dernière.

«Les causes à l’origine de cette catastrophe sont toujours là et les dégâts environnementaux annoncent d’autres catastrophes à venir», déclare, avec amertume, devant Le360, Rachid Fassih, président de l’association «Paysages pour l’Environnement et le Développement».

Pour cet acteur associatif, c’est toute la région du Souss qui est touchée par ce problème qu’il qualifie de «tragédie écologique». Il lance un appel vibrant aux autorités compétentes pour intervenir avec célérité avant qu’il ne soit trop tard.