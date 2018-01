© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Chaque année, la nuit du Nouvel An est une nuit pas comme les autres pour les services des urgences. La caméra de Le360 était à l’hôpital Ibn Rochd à Casablanca où la mobilisation était générale. Les images.

Les urgences connaissent un afflux massif le soir du Nouvel An, et la nuit dernière n’a pas échappé à la règle. Entre personnes blessées dans des accidents de la route, agressées à l’arme blanche ou encore plongées dans des comas éthyliques… Les médecins et infirmiers de l'hôpital n’ont pas chômé. Reportage.