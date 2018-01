© Copyright : Le360

Connue pour être une ville festive, Marrakech peut également devenir un cadre de délits. C’est pourquoi l’ensemble des services de la préfecture de police ont été mobilisés pour s’assurer que la fête se déroule dans de bonnes conditions.

Comme l’a constaté une équipe de Le360, plusieurs heures avant le coucher du soleil, le dispositif sécuritaire mis en place pour le soir du Nouvel An était déployé. Des milliers de femmes et d’hommes des services de police étaient mobilisés pour assurer la sécurité des biens et des personnes. C’est à ce titre que plusieurs interventions ont eu lieu dans différents quartiers de la ville ocre, certaines ayant débouché sur l’arrestation de plusieurs personnes pour motifs divers. Les images.