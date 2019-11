© Copyright : DR

Une récente vidéo montre un intermédiaire en train de négocier la réduction de la peine de prison d’une femme, poursuivie devant la justice. Il lui propose de réduire sa peine de prison de 8 à 2 mois.

Sur cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit un individu à bord d’une voiture en train de négocier la réduction de la peine de prison d'une une femme poursuivie en justice. Non datée, cette vidéo ne nous renseigne pas non plus sur la ville où elle a été tournée ou encore sur la juridiction devant laquelle s'est tenu le procès d’une certaine Touria, poursuivie pour "constitution de bande criminelle", et qui avait déjà purgé 20 jours de prison en détention préventive.

Cet intermédiaire explique à une dénommée Ouafae (en niqab, visiblement la fille de cette détenue), que le maximum qu’il pouvait négocier est une peine de prison ferme de 2 mois, au lieu de 8 mois de prison ferme.

Pour appuyer son «offre», il contacte une personne qu’il présente comme étant le magistrat qui instruit l’affaire. Le deal est alors arrêté à raison d'une enveloppe de 35.000 dirhams.

Par respect pour la présomption d’innocence des concerné(e)s, et afin ne pas lancer d’accusations sans plus de preuves à l'encontre de la corporation des magistrats, au risque que celles-ci s'avèrent infondées, nous avons choisi de flouter les visages des protagonistes.

Affaire à suivre.