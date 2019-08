Entre Tiznit et Sidi Ifni, à quelque 130 km d’Agadir, Mirleft offre à ses visiteurs, marocains et étrangers, des espaces de villégiature des plus conviviaux. Pour les estivants, la magie de la plage opère, la propreté et la sécurité sont au rendez-vous. Le360 s’y est rendu. Ambiance.