Vidéo. L’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme offre des vacances à 240 enfants

© Copyright : Le360

C’est depuis la maison de jeunes «Bouchentouf», à Casablanca, que le départ de la colonie de vacances de l’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a eu lieu dimanche dernier. 240 filles et garçons sont partis pour Al Haouzia, dans la joie et la bonne humeur.

Le départ a eu lieu, dimanche 28 juillet, à 8H30, depuis la maison de jeunes «Bouchentouf», à Casablanca. Destination: la localité d'Al Haouzia, dans la province d’El Jadida. Cette colonie de vacances se poursuivra jusqu’au 6 août, pour le plus grand bonheur des 240 jeunes estivants. Le président de l’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, Mohamed Qamar, a indiqué, devant Le360, que "les 240 bénéficiaires de ce programme de vacances d’été ont pour désir de passer leur séjour dans une ambiance festive, joyeuse et bon enfant". Vidéo. Programme «Vacances pour tous»: le point avec l'expert Mohamed Qamar Mohamed Qamar a en outre assuré que le programme de la colonie de vacances ne se limite pas qu'aux seuls loisirs: les 240 vacanciers seront également initiés aux valeurs de la tolérance, du rejet du terrorisme ainsi qu'à toute une panoplie de règles de lutte contre la violence. La colonie dispense aussi aux enfants une formation en vue de leur future autonomie et auto-suffisance. Devant leurs parents qu'ils s'apprêtaient à quitter, les enfants, sur le départ, ont exprimé leur joie, en chantant, riant, s’amusant les uns avec les autres. Un beau séjour en perspective pour ces 240 enfants...

Par Karim Ben amar