Vidéo. Les chutes de neige au Maroc analysées par le climatologue Saïd Karouk

© Copyright : DR

Mohamed Said Karouk est un professeur de climatologie à la Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’sik, à Casablanca. L’expert analyse devant la caméra de le360 les dernières chutes de neige dans la région de Ouarzazate et Zagora. Interview.

Pour l'expert marocain du climat, Mohamed Said Kerrouk, la neige dans le Sud est un phénomène rare mais pas nouveau. «Les évènements et les conditions qui créent la neige sont rares mais la neige n’est pas un fait nouveau», précise t-il. Pour ce spécialise, il ne faut pas s’alarmer. «Ceux qui pensent que dans le réchauffement climatique il n’y a que du mauvais, sont à côté de la plaque». Vidéo. il neige à Ouarzazate: le désert marocain se couvre d'un manteau blanc Les chutes de neige actuelles sont au contraire une véritable aubaine pour le Maroc, un don du ciel. «Oui c’est un don du ciel, car cela veut dire que les conditions de la sécheresse des années 80-90 n’existe plus. Le Maroc est protégé des grandes sécheresses comme c’était le cas des années 80 et 90».

Dans cette interview, Mohamed Said Kerrouk explique ce phénomène climatique de la neige au Maroc, évoque la mauvaise gestion des barrages et propose des pistes pour se préparer aux prochains phénomènes extrêmes du nouveau climat.

Par Qods Chabâa et Said Bouchrit