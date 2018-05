© Copyright : adil gadrouz

Les camarades de classe de la jeune fille violemment agressée par son professeur, suspendu et sous le coup d'une enquête, à Khouribga témoignent au micro de le360.

Tollé suite à la diffusion d'une vidéo montrant une jeune fille sauvagement frappée par son professeur et insultée en plein cours. La scène, d'une violence inouïe, s'est déroulée au lycée Imam Malik de la ville de Khouribga. Le360 s'est rendu sur les lieux de l'agression pour reccueillir les témoignages des élèves de l'établissement.

On nous explique que la jeune fille "jouait avec son téléphone et lançait de la craie sur le professeur. Elle l'a visé trois fois. La quatrième fois, il l'a tabassée. (...) Parce qu'elle a l'habitude de faire ça", nous confie un élève de l'établissement. On nous apprend également que le professeur de 59 ans est "réputé pour être gentil" mais que parfois... "il se met en colère et il commence à insulter".

Certains élèves vont même jusqu'à justifier le comportement du professeur. "C'est un enseignant gentil. Ce sont les élèves qui le provoquent! Ils lui lancent des pierres, l'insultent...", nous confie-t-on. "N'importe quelle personne énervée aurait réagi comme ça. Parce qu'il l'a prévenue plusieurs fois avant de la frapper", affirme son camarade.

Pour cet autre élève, l'effet dévastateur du ramadan sur l'humeur de l'enseignant excuse son agression à l'encontre de l'adolescente: "Tout le monde sait comment il (le prof) devient quand il s'énerve. Avec ramadan, il devient maqtou3 (en manque) comme on dit".

Les élèves qui ont pris la défense de la jeune fille n'étaient pas nombreux. Une seule élève s'est insurgée pour dénoncer le comportement violent de l'enseignant: "Quand elle l'a provoqué il aurait dû écrire un rapport et le transmettre à la direction qui va ensuite sanctionner l'élève. Mais la frapper de la sorte, cela ne se fait pas. (...) Nous aussi on doit manifester pour nos droits comme eux (les enseignants) ont manifesté pour défendre leur collègue qui a été agressée par un élève. Si c'était sa propre fille qui a été tabassée de la sorte, le professeur n'aurait certainement pas apprécié... Eh bien, nous non plus, on n'est pas content!".

A noter qu'une commission, composée de plusieurs services, s'est rendue ce lundi 21 mai à l'établissement afin de mener une enquête et déterminer les tenants et aboutissants de cette agression. En attendant les conclusions de cette commission, l'enseignant a été suspendu.

Pour rappel, la vidéo de l'agression montre le professeur en question frapper son élève, lui tirer les cheveux tout en la traitant de prostituée, et ce, dans l'indifférence générale. Sur les réseaux sociaux, les images sont rapidement devenues virales suscitant une grande indignation.