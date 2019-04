Vidéo. Le360 au coeur de l’hôpital militaire de campagne de Tata

En marge des manoeuvres militaires African Lion 2019, les FAR et les Marines ont installé un hôpital de campagne à Tata. Au bonheur des populations de la région et de milliers de patients soignés à titre gracieux. Reportage par notre envoyé spécial.

L’hôpital militaire de campagne, installé par les FAR en collaboration avec l’armée US, continue d’apporter de précieuses prestations de santé aux populations de la région de Tata. Ilyas Kacimi, médecin militaire, a déclaré à Le360 que le travail aux côtés de spécialistes de l’armée américaine a été très fructueux en termes d’échange d’expériences. Le staff commun a pu prodiguer des soins à des milliers de patients dont certains souffrent de graves maladies comme l’anémie. A la date du mardi 2 avril, apprend Le360 sur place, cet hôpital a reçu plus de 10.000 patients soignés sur place ou alors orientés, quand c’est nécessaire, vers d’autres établissements de santé. Le staff médical Marco-américain est composé de 21 médecins, d’un pharmacien, de 25 secouristes et techniciens alors que l’armée américaine a fourni 76 soldats pour l’appui logistique. Ces manoeuvres (African Lion 2019) se poursuivront jusqu’au 7 avril. Elles se déroulent toujours dans les régions de Tan Tan, Agadir, Tata et Ben Guérir.

Par Mhand Oubarka