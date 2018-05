© Copyright : Le360

Un plan national visant l'amélioration de la qualité de l'air vient d'être mis en œuvre à travers des stations de contrôle, en particulier à Casablanca et Rabat. La secrétaire d'Etat chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi, détaille ce projet ambitieux devant la caméra de le360.

«Le coût de la dégradation de la qualité de l’air a connu une augmentation entre 2000 et 2014 pour atteindre 9,7 milliards de dirhams, soit 1,05% du PIB», a précisé Nezha El Ouafi, reconnaissant que la pollution de l'air à Casablanca est préoccupante.

Ce plan national de l'air, qui s'étalera de 2018 à 2030, a pour objectifs principaux le renforcement et l’extension du Réseau national de surveillance de la qualité de l’air (RNSQA), la réduction des rejets atmosphériques générés par les secteurs du transport et de l’industrie, le renforcement du cadre réglementaire en matière de la pollution de l’air générée par les secteurs du transport et de l’industrie et la promotion de la communication et de la sensibilisation en matière de la pollution de l’air.