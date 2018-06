© Copyright : DR

Armé d'une volonté de fer et d'un vif désir de réussir malgré des conditions difficiles, Zakaria Alamaoui, élève en deuxième année du baccalauréat (filière science de la vie et de la Terre), a passé, mercredi, les épreuves du baccalauréat, après avoir abandonné les bancs de l'école.

Âgé de 18 ans et pris en charge par l'Association marocaine pour le soutien des enfants en situation difficile, Zakaria a repris sa scolarité dans le cadre du programme de l'éducation non formelle, lancé par le ministère de l’Education nationale, et qui lui a permis de poursuivre ses études.

Dans une déclaration à la MAP, Zakaria a exprimé sa joie d’avoir atteint ce niveau, grâce au programme de la deuxième chance. "J’ai intégré ce programme d’éducation non formelle, après avoir prématurément abandonné l'école, en raison de ma situation familiale très difficile", a-t-il confié. Pour sa part, le coordinateur volontaire à l'Association marocaine pour le soutien des enfants en situation difficile, Abdellah Al Jalil, a fait savoir que cette journée se veut un moment très important dans le parcours de Zakaria, qui passe l’examen après avoir souffert de la situation de sa famille, précisant qu’il a totalement été pris en charge par l'association en 2009 et a bénéficié de l’hébergement dans ses locaux.

De son côté, le directeur de l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour a indiqué que le ministère de l'Education nationale accorde un intérêt particulier à la scolarisation dans le cadre de ce programme baptisée "l'école de deuxième chance", notant que les efforts du ministère ne se limitent pas uniquement à faire retourner les élèves aux bancs de l’école, mais portent également sur un accompagnement de nature à permettre à ces derniers de poursuivre leur scolarité sans interruption ni abandon, afin d’atteindre le niveau du baccalauréat.

Dans ce cadre, M. Aderdour a souligné que de nombreux étudiants ont bénéficié de ce programme, et ont pu se rattraper et terminer leurs études secondaires avec succès, faisant observer que le but ultime de ce dispositif d’accompagnement régulier est d'assurer le suivi de près des élèves au niveau universitaire et dans leur vie professionnelle, et ce afin de réussir l'évaluation globale de la rentabilité de l’éducation non formelle.

Les programmes de l’éducation non formelle ont été instaurés depuis 1998 pour offrir une deuxième chance de scolarisation aux enfants et jeunes qui n’ont pas pu accéder à l’école ou ayant quitté leur scolarité, afin de les réinsérer dans un cursus d’éducation formelle ou de formation professionnelle.

Les associations de la société civile sont en charge également de l’exécution des programmes de la deuxième chance et de l’accompagnement pédagogique, selon une approche, basée sur le partenariat contractuel, et bénéficient d’un appui financier couvrant essentiellement les indemnités des acteurs associatifs (1200 DH pour chaque bénéficiaire par an).

Un total de 116.901 candidats passent les examens du baccalauréat au titre de la session de juin 2018, au niveau de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, dont 58.537 pour l'examen national, 44.914 pour l'examen régional, 13.450 se présentent en tant que candidats libres.