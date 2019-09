© Copyright : Le360

La corniche de Rabat, à l'embouchure du fleuve du Bouregreg, reste l'un des plus importants lieux de divertissement et de loisirs de la capitale, «ville lumière, capitale marocaine de la culture». Reportage.

En cette fin d'été, la corniche de Rabat connaît une grande affluence, des promeneurs venus de l'ensemble de la région de Rabat-Salé-Kénitra-Khémisset.

Le bateau Le Dhow, accosté au pied de la Kasbah des Oudayas, est sans conteste l'une des attractions phare de cette corniche. Dans ce lieu unique, c'est un véritable "voyage à quai" qui est offert aux promeneurs, selon son président, Yves Macé.

Il s'agit d'un bateau arabe traditionnel, en bois, communément appelé «Dhow», qui vient de fêter son 7e anniversaire.

Ce bateau, doté à son bord d'un café et d'un restaurant, flottant sur le fleuve, mesure 47 mètres de long sur 10 mètres de large. Il a été fabriqué en Inde, à la main. Il compte 3 ponts représentant au total près de 600 m² de surface opérationnelle.

Outre Le Dhow, la corniche, construite sur plus de 2 kilomètres linéaires, est aussi un pont entre Salé et la Médina de Rabat. Elle est connue pour son transport fluvial via des barques traditionnelles, qui viennent soulagent quelque peu le transport en bus, taxis et en tramway.

Les détails en images.