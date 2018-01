Vidéo. Grand froid: le360 au cœur d’un village isolé à Khénifra

Presque coupés du monde à cause des fortes chutes de neige, de nombreux villages souffrent le martyre. Quand misère et «mort blanche» s’allient pour rendre la vie de concitoyens encore plus difficile. Reportage sur place de le360.

Dans le cadre de ses reportages dans les régions reculées et exposées au grand froid, l’équipe de le360 s’est rendue dans un village à Ait Moussa relevant de la province de Khénifra où le thermomètre affiche moins zéro degrés. Voici le vécu des habitants et leurs doléances.

Par Fatima El Karzabi et Khalil Essalak