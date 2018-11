© Copyright : DR

Le procureur général auprès de la Cour d'appel de Fès a ordonné, mercredi 21 octobre, l'arrestation d'un professeur de la faculté Mohamed Ben Abdallah de Fès impliqué dans le scandale de la vente de masters.

Paradoxalement, alors qu'il est membre de l'association Transparency Maroc, ce professeur est actuellement accusé de "corruption" et d'"abus de pouvoir". Quatre autres personnes impliquées dans ce scandale sont poursuivies en état de liberté provisoire, dont une professeure universitaire et un fonctionnaire de la même faculté.

C'est suite à un enregistrement audio effectué à son insu que le professeur a été appréhendé. Dans cet enregistrement, deux personnes négociaient une inscription dans un cycle de master de la faculté Mohamed Ben Abdallah de Fès, moyennant la somme de 40.000 dirhams.

L'une des personnes que l'on entend dans l'enregistrement proposait au candidat une inscripton au master du "droit aux litiges publics" avec une garantie de réussite et une mention à la fin de l'année. La diffusion de cet enregistrement a suscité un véritable scandale et a poussé le ministère de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur à ouvrir une enquête.