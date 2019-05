© Copyright : Le360

Une étude nationale vient de rappeler la nécessité pour le Maroc d’une stratégie nationale en matière de préservation de la biodiversité. Mais il y a déjà péril en la demeure. Les détails.

A l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la biodiversité, la secrétaire d'Etat chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi (PJD), a indiqué hier, mercredi 22 mai, que le Maroc s'est attelé depuis 2004 à la mise en oeuvre d'une stratégie nationale portant sur la biodiversité et qui repose sur cinq axes, à savoir notamment l'amélioration des connaissances de ce secteur, une gestion rationnelle, la sensibilisation et l'éducation et le renforcement du cadre réglementaire et législatif.

Cette stratégie a été actualisée en 2015. Mais ces efforts font face à la question du réchauffement de la terre, a-t-elle observé.

Citant une étude nationale, la secrétaire d'Etat a rappelé que les résultats démontrent que plus de 24.000 espèces animales et plus de 7.000 espèces de plantes ont été identifiées au Maroc.

Mais, revers de la médaille, 600 espèces d'animaux et 1.700 espèces de plantes sont désormais menacées d'extinction.

"Le taux d'endémie est de 11% pour les animaux et de plus de 20% pour les plantes", a-t-elle signalé.

La diversité biologique est la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie.

Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes.