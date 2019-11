Riches en amidon et en protéines, ils protègent surtout contre le froid. Les féculents (fèves sèches, haricots blancs, pois cassés, pois chiches) ont la cote auprès des Marocains. La Dr Sanaa Ainani en dit plus sur l’apport de ces aliments et met en garde contre leur abus. Voici ses conseils.