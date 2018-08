© Copyright : DR

Un chauffeur routier marocain se trouvait, mardi 14 août, sur le pont Morandi à Gênes au moment de l’effondrement. Comment a-t-il échappé de justesse à la catastrophe? Récit.

Il s’appelle Idriss Afifi et est âgé de 39 ans. Il conduisait un camion sur le pont Morandi à Gênes lorsque tout a basculé. Il a échappé au drame grâce à son instinct de survie. Se trouvant juste derrière un véhicule vert, qui allait le heurter, il a eu le réflexe d'éviter de justesse la catastrophe.

«La peur, je n'y ai pas pensé», a-t-il répondu à la question du journaliste de la Repubblika. «Je n'en avais pas le temps», a-t-il expliqué. «C'était comme si je regardais un film!»

«J'ai vu le camion vert devant s'arrêter et faire marche arrière, je me suis arrêté, j'ai fermé le camion et je suis parti en courant», a-t-il ajouté dans une autre déclaration à la presse.

Son collègue, camionneur aussi, Nenad Vatovic de son nom, a eu ces mots: «Ma pensée va à ceux qui ne sont plus là. Je suis en vie, j'ai même pris mes vêtements dans la cabine avant de descendre. Je suis désolé pour ceux qui sont morts».

Le conducteur du camion vert a pu également s’en tirer. Les deux hommes sont toujours sous le choc.

La tragédie de Gênes a fait une quarantaine de morts (bilan provisoire établi ce mercredi matin).

Les services consulaires marocains en Italie ont affirmé qu’aucun Marocain ne figurait parmi les victimes de l’effondrement.