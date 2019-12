© Copyright : Le360

Commentant le classement du Maroc dans l'enquête PISA 2018 (75e) sur la qualité de l'enseignement dans 79 pays, le gouvernement marocain et l'OCDE relativisent cette mauvaise performance et indiquent que le royaume a joué dans la cour des grands pour la première fois avec les meilleurs systèmes.

"Le Maroc a participé pour la première fois à cette enquête et il a été le premier pays africain et le sixième dans le monde arabe à prendre part à cette étude qui a lieu tous les trois ans", indique Mohamed Assassi, directeur du Centre national d'évaluation, des examens et d'orientation, qui relève du ministère de l'Education nationale.

"Ce résultat n'est pas une fin en soi, parce qu'il nous a tracé l'une des voies sur laquelle on doit travailler dans le cadre de la réforme de l'Education nationale. Nous allons agir en fonction de cette expérience", a-t-il en outre souligné.

De son côté, Soumaya Maghnouj, analyste auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), explique que "le but du PISA est d'informer les politiques sur les pratiques au niveau national et d'apporter une approche comparée liée à l'apprentissage".

Et d'ajouter que cette première participation du Maroc est "un choix courageux".

"Cette première participation a montré, a indiqué cette analyste, l'engagement du Maroc pour l'amélioration de l'apprentissage des élèves".

Les élèves marocains, selon cette enquête, ont su démontré leurs qualités en mathématiques et en sciences, a-t-elle conclu.

Les résultats de l'enquête PISA 2018 ont été communiqués par l'OCDE mardi 3 décembre dernier.

L'enquête PISA a été menée dans 79 pays, auprès de 600.000 élèves (un échantillon représentatif de 32 millions d'élèves au total).