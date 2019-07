© Copyright : Le360

Le nombre des victimes du drame d'El Haouz survenu hier mercredi 24 juillet est toujours inconnu. Le ministère de l'Intérieur précise dans un communiqué que les opérations de secours sont toujours en cours. Le fourgon, avec plusieurs passagers à bord, est toujours englouti sous 20 mètres de terre.

Les opérations de secours se poursuivent toujours sur les lieux du drame d'Ijoukak. Hier, mercredi 24 juillet, suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la route nationale 7 au point kilométrique 230, au niveau du douar Touk Al Kheir (commune d'Ijoukak, province d'El Haouz), un fourgon a disparu dans l'éboulement d'un ravin à flanc de montagne.

Le drame a eu lieu hier vers 18 heures, alors qu'il pleuvait des cordes et le ciel tonnait. "Le véhicule nous a dépassé et quelques minutes plus tard, la montagne s'est effondrée sur le fourgon....C'est terrible", confie le passager d'un autre véhicule, qui a été témoin de ce drame.

Si des rumeurs sur place parlent de 24 morts, victimes de cet éboulement, aucun bilan officiel n'a pu être établi pour le moment. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur précise que les opérations de secours sont toujours en cours.

"Le véhicule est enterré sous les décombres à vingt mètres sous terre, et les agents de la protection civile et de la gendarmerie s'activent pour récupérer les corps avant que la circulation ne revienne à la normale", précise le communiqué de l'Intérieur.

Le parent d'une des passagères du fourgon témoigne que le chauffeur de ce véhicule transportait plusieurs personnes qui devaient se rendre à Taroudant, plus au sud, pour fêter Aid El Adha en famille.

"Ce chauffeur est connu pour avoir de l'expérience, ce n'est pas quelqu'un d'irresponsable... On ne comprend pas", est l'une des phrases qui revient le plus souvent dans les témoignages des personnes qui sont venus assister leurs parents victimes de ce drame, et qui sont visiblement sous le choc.