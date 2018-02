Vidéo. Deux Marocaines font atterrir un avion à cause d'un passager pétomane

Un avion de Transavia, assurant un vol entre Dubaï et Amsterdam la semaine écoulée, a dû atterrir d’urgence à Vienne à cause d’un passager qui n’arrêtait pas de «péter». Deux Marocaines étaient sur ce vol et se sont retrouvées, malgré elles, impliquées dans ce fait divers particulièrement cocasse.

Selon plusieurs médias étrangers, une bagarre a éclaté lorsque des passagers ont demandé à l’individu en question de se retenir, mais ce dernier n’a pas voulu (ou n’a pas pu!) obtempérer. Après un premier avertissement du commandant de bord qui a sommé les passagers de recouvrer leur calme, il a été contraint d’atterrir en urgence à Vienne pour débarquer quatre passagers impliqués dans cet incident. Parmi eux se trouvaient deux sœurs d’origine marocaine, que le commandant de bord a accusées d'être à l'origine de la bagarre. Sauf que selon le témoignage de l’une d’elles, ces passagères n’ont pas compris pourquoi elles avaient été débarquées, la bagarre, selon leur dire, aurait éclaté entre l’individu qui pétait et deux Allemands qui siégeaient à côté de lui. Après l’intervention de la police autrichienne pour débarquer les quatre passagers, ces derniers ont été remis en liberté sans être inculpés, mais sont désormais interdits de vol à bord de la compagnie Low cost. Les deux Marocaines envisageraient désormais d’intenter une action en justice contre la compagnie aérienne en raison de «l’humiliation» qu’elles ont subie.

Par Khalil Ibrahimi