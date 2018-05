© Copyright : DR

Une vidéo circule sur la Toile, suscitant l’indignation des citoyens. On y voit un policier proférant des insultes et malmenant sans égards un citoyen. La réaction du patron de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, ne s’est pas fait attendre.

Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, a décidé, ce vendredi 25 mai, de suspendre de ses fonctions, l’officier supérieur de police apparu dans une vidéo en train d’agresser physiquement et d’humilier un propriétaire d’un triporteur dans la rue.

La vidéo a fait le tour de la Toile et suscité une grande indignation.

Après s'être assuré de l'authenticité de l’enregistrement, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a suspendu de ses fonctions l’officier incriminé.

Une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre dudit officier, souligne un communiqué de la DGSN.

Depuis sa prise de fonctions à la tête du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi a fait de la moralisation de ces services une de ses priorités. Il n’hésite pas à récompenser les policiers méritants pour la valeur de leur travail et leur dévouement au métier qu’ils exercent. Mais il n’hésite pas non plus à frapper fort sur la main de ceux qui enfreignent les règles.