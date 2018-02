Vidéo. Bombe écologique à Hay Hassani

Un lac d'eaux stagnantes à Hay Nour pollue la vie des habitants de la commune de Hay Hassani. Cette situation dure depuis 5 ans et menace la santé des citoyens qui se plaignent d'odeurs pestilentielles et de la multiplication des rongeurs, des mouches et des moustiques. Reportage.