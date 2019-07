Vidéo. Arrivée des premiers nouveaux bus de Rabat

Les nouveaux bus de Rabat.

Les premiers autobus de marque Mercedes ont été livrés à la mairie de Rabat et ce, dans le cadre d'une gestion déléguée accordée à la société espagnole Also et à l'entreprise marocaine Citybus. Il est prévu de mettre en service, dans un premier temps, une tranche de ces 350 nouveaux autobus.

La date officielle de l'entrée en service de la nouvelle entreprise, qui était prévue en juillet, a été repoussée de quelques semaines. Voici les détails du renouvellement du parc des autobus de Rabat:

- Fabrication de 50 autobus "Mercedes benz" de 18 mètres, mise en circulation en été 2019

- Fabrication de 248 autobus "Scanning - higer benz", entrée en service en 2019

- Fabrication de 52 autobus "Mercedes benz" de 12 mètres, 40 autobus prêts à la circulation fin été 2019.

Par chakir Alaoui