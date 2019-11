© Copyright : Le360

Les autorités locales de Midelt continuent de se mobiliser pour les populations affectées par les dernières secousses telluriques enregistrées dans cette province. Une école et un hôpital de campagne, entre autres, y ont été installés. Reportage.

Mardi 19 novembre, le gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, a rendu visite aux populations des localités affectées par les dernières secousses telluriques. Accompagné par les responsables des services extérieurs des départements ministériels concernés, le gouverneur s’est notamment enquis de la situation des habitants du douar Inemmel relevant de la commune N’Zala.

Dans ce douar, les autorités locales, en coordination avec les ministères de l’Education nationale et de la Santé, ont dressé une école et un hôpital de campagne pour, d’une part, ne pas perturber le cursus scolaire normal des enfants et, d’autre part, prodiguer les soins nécessaires aux malades et en particulier lors de ces temps de grand froid.

Signalons que les autorités ont dressé des tentes sur place pour héberger ceux des habitants dont les demeures ont été endommagées par les trois secousses telluriques de dimanche et lundi derniers. Ces trois secousses, dont la plus forte (enregistrée dimanche avec 5,3 degrés sur l’échelle de Richter), n’ont heureusement pas fait de victimes parmi les habitants.