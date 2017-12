© Copyright : Le360

Bien qu’elle ait été promulguée en 2010, la loi pénalisant les piétons ne respectant pas les passages cloutés n’est entrée en vigueur qu'en ce mois décembre 2017. D’autres sanctions pourraient intervenir d’un moment à l’autre. Voici lesquelles.

La pénalisation des piétons ne respectant pas les passages cloutés a surpris nos concitoyens. Pourtant, cette loi date de 2010. Bien d’autres sont en suspens et risquent d’entrer en vigueur d’un moment à l’autre.

50 dirhams pour les fumeurs dans les lieux publics



C’est sans doute la plus importante loi et qui risque de faire polémique. Votée en 2008, cette loi destinée à préserver les citoyens des dangers du tabac n’a pas encore été appliquée. Elle prévoit des pénalités allant de 50 à 100 dirhams pour toute personne ayant consommé du tabac dans les lieux publics où cela est interdit. Les responsables et employés dans les lieux où la contravention est constatée écopent d’une amende allant de 500 à 1.000 dirhams.

100 DH pour ceux qui jettent les détritus dans la rue



Autre loi et non des moindres, également non appliquée, est celle concernant les personnes qui jettent des ordures dans la rue. Les contrevenants se verront infliger une amende de 100 dirhams.

Ce qu'en pense le cityen lambda



Bien d’autres lois ont été promulguées, mais ne sont toujours pas appliquées. En attendant, la caméra de le360 a recueilli l’avis de citoyens sur ces lois. Leurs réponses sont édifiantes. Ecoutons-les.