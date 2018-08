© Copyright : adil gadrouz

Quelques jours nous séparent de l'Aïd Al Adha. Pour les personnes qui n'ont pas encore dénicher leur bête, on vous explique comment choisir un bon spécimen. Reportage.

L'Aïd Al Adha approche à grands pas. L'achat d'un mouton comporte toujours une part de risque face aux arnaqueurs qui se multiplient d'année en année...

Comment éviter de se faire arnaquer? Quels sont les indices garantissant que le mouton est de qualité et ne présente aucune maladie? Quels sont ces signes qui ne trompent pas et auxquels il faut être attentif? On vous explique tout dans ce reportage.