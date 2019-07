© Copyright : Le360

On la surnomme le paradis des inconditionnels de la nature. Ses sables sont d’or, ses riverains sont accueillants, sa mer est nourricière, car riche en poissons, son climat est clément… Tous les ingrédients pour attirer les estivants. Reportage.

«Depuis des années, j’ai pris l’habitude de venir ici. La plage est vraiment belle. En plus de la qualité de ses sables, elle offre aux amateurs de la pêche, dont je fais partie, l’occasion d’exercer leur hobby en toute quiétude», déclare à Le360 Souhail, un vacancier de Rabat.

Située dans la commune rurale de Tioughza, entre les villes de Tiznit et Sidi Ifni, à environ 150 km au sud d'Agadir, la plage d’El Gzira est d’une remarquable beauté. On ne l’oublie plus quand on s’y rend.

Pour Aaya, dont c’est la première visite à El Gzira, «c’est la meilleure plage que j’aie jamais vue dans ma vie. La nature est tout simplement magnifique».

Habitant de Sidi Ifni, Hassan se réjouit de l’affluence que connaît la plage, très proche de son domicile. Il estime que toutes les conditions sont réunies pour attirer du monde. «Car, dit-il, en plus de la propreté, ce qu’elle offre, pour toutes les bourses, comme qualité de séjour est remarquable».

Faut-il rappeler que la plage d’El Gzira a été élue, maintes fois, par des sites spécialisés, comme l’une des plus au monde.

Hafsa, jeune Casablancaise, venue en famille, profite de son passage à la plage d’El Gzira pour lancer un message: «J’espère que les responsables de toutes les villes marocaines côtières prennent exemple sur cette plage et feront en sorte que leurs plages soient aussi propres et aussi belles».