Vidéo. Accident mortel d’Anza: les ouvrières blessées et les rescapées témoignent

Triste ambiance ce matin du mardi 30 avril, dans la région du grand Agadir. Un accident a coûté la vie à deux ouvrières et fait plus de 30 blessés. Le360 s’est rendu sur place et a recueilli les témoignages de ce qu’il s’est passé. Reportage.

L’accident est survenu sur un virage de la route menant au quartier Anza au nord de la capitale du Souss. Le bus, qui transportait les ouvrières d’une unité de conditionnement de poisson, s’est renversé, faisant deux morts, deux ouvrières décédées sur le coup, et 30 blessés, dont le chauffeur du bus. Agadir: deux ouvrières décèdent dans un accident de la circulation, une trentaine de blessées Sur le total des blessés, transférés aux urgences de l’hôpital provincial Hassan II, neuf cas sont dans un état grave, comme le déclare Dr. Fadoua Rebbaï, chef du service des urgences. «La bousculade qui a eu lieu au moment où le bus s’est renversé a aggravé les choses et quatre cas doivent rester sous surveillance pendant au moins 24 heures», explique ce médecin. Le reste des blessés pourra quitter les urgences dans la soirée de ce 30 avril après les soins prodigués par le staff médical et le personnel soignant, lesquels se sont mobilisés tout au long de la journée pour venir au secours des victimes. Revue du web. Des travailleuses agricoles victimes d'un accident de la route à Ouled Teima D’autre part, des blessées interrogées sur place par Le360, ont expliqué que la cause de cet accident est due à l'état de vétusté du véhicule qui les transportait quotidiennement vers leur lieu de travail, à raison de deux voyages, le matin et en fin de journée. Le chauffeur aurait aussi, selon les victimes, perdu le contrôle du véhicule et ne parvenait plus à en maîtriser le volant et les freins. Une enquête est ouverte, sous la supervision du parquet d'Agadir, pour élucider les circonstances exactes de ce nouveau drame de la route.

Par Mhand Oubarka