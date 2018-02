© Copyright : Mustafa Khayat / Flickr / CC

Le ministère de la Santé confirme qu'une enquête a été ouverte concernant la vidéo humiliante filmée à l'intérieur d'un bloc opératoire. La société civile et les professionnels de la santé sont impatients d'en connaître les conclusions.

La société civile attend les résultats de l’enquête sur la vidéo à scandale filmée à l’intérieur d’un bloc opératoire. Contactée par le360, une source au ministère de la Santé promet qu’un communiqué sera publié incessamment pour jeter la lumière sur cette affaire.

La vidéo en question a été diffusée pour la première fois le vendredi 2 février. Elle dévoile une équipe médicale s’affairant autour d’un patient et essayant d’extraire une canette de soda de son anus. Le patient sous anesthésie ignorait bien évidemment qu’il était filmé. Et c’est bien pour cette raison que l’opinion publique s’est indignée et que plusieurs associations sont montées au créneau pour dénoncer ce qu’elles appellent une atteinte à la dignité des patients.

Pour sa part El Montadar Alaoui, secrétaire général du syndicat indépendant des médecins du secteur public, estime qu’il ne faut pas s’emballer ni stigmatiser les médecins. «Il faut attendre les résultats de l’enquête. Nous ne savons même pas si cette vidéo a été tournée au Maroc», a-t-il déclaré à le360.