L’équipe Darnasol de l’Université Al Akhawayn (AUI) a achevé "avec succès" la conception de son habitation ''intelligente et autonome'' qui sera mise en compétition au ''Solar Decathlon Africa 2019'', en septembre prochain à Benguerir.

Selon l’AUI, l’équipe, qui entamera désormais la phase de construction de cette maison, utilise les dernières technologies écologiques.

Darnasol travaille en conformité avec les standards et les normes environnementales mondiales, afin de construire un espace de vie sain et confortable à même de s’adapter à toutes les conditions et répondre aux attentes des zones rurales et des régions arides, indique un communiqué de l’Université.

Le Solar Decathlon Africa est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l'énergie, des mines et du développement durable, l'Institut marocain de recherche en énergie solaire et les énergies nouvelles (IRESEN) et le ministère américain de l'énergie.

Il se présente comme une opportunité "unique" pour les étudiants du continent africain pour acquérir une expérience pratique et un savoir-faire dans le domaine de la construction durable, de l’efficacité énergétique et de l’intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment.

Le 30 janvier dernier, les équipes participantes à la 1ère édition africaine de cette compétition estudiantine internationale des bâtiments verts avaient dévoilé à Benguerir les maquettes de leurs projets de constructions innovantes et durables lors du deuxième atelier "Hands on Solar Decathlon Africa".

Les représentants des 20 teams issus de 54 universités pluridisciplinaires, provenant de 20 pays différents, avaient pu présenter devant un public averti les fruits de leur travail.