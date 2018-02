© Copyright : DR

Un ressortissant saoudien annonce sur Twitter qu’il est marié à quatre Marocaines en une seule fois. La Toile en parle et les débats s’enflamment.

Ce citoyen saoudien n’a probablement pas mesuré l’ampleur que prendrait l’annonce qu’il a faite sur le réseau social Twitter. Avec une photo de quatre jeunes femmes vraisemblablement fraîchement mariées, il a posté un tweet annonçant qu’il s’agissait de ses quatre épouses, toutes Marocaines. Il les aurait épousées le même jour et la photo paraissait immortaliser la cérémonie de mariage.

سعودي يتزوّج 4 مغربيات.. خبر كشف عنصريّة تُجاه فتيات المغرب وأحدهم: “لا نظافة ولا دلع”! https://t.co/6GJ8pft3B6#مواطن_يتزوج_4مغربيات pic.twitter.com/wWEOeLDDMq — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) 12 février 2018

On ignore si l’information est authentique, mais sur Twitter, les réactions fusent depuis hier dimanche 11 février. Certains soutiennent l’intéressé. «Il est libre de ses choix», disent-ils. D’autres contestent le fait que les (heureuses) élues soient toutes des Marocaines. «Il aurait pu créer un cocktail en convolant avec une Saoudienne, une Marocaine, une Syrienne et une Turque», ironise-t-on dans un autre commentaire. D’autres encore parlent de fake news et dénoncent la multiplication de ce genre d’annonces «dont le seul but est semer la zizanie et la haine entre Saoudiennes et Saoudiens» au prétexte que ces derniers préfèrent les Marocaines.